Путин рассказал, как мать в детстве поставила его в угол
5 декабря 202320:12
Президент России Владимир Путин рассказал личную историю из детства.
По словам Путина, однажды мать поставила его в угол. Глава государства признался, что не понимал, за что его наказали.
Президент отметил, что мать постоянного интересовалась у него, будет ли он извиняться. В итоге родительница вывела его из угла, обняла и начала целовать, на чем история завершилась, поделился Путин в ходе заседания набсовета «Движения первых».
Глава государства 1 сентября посетил родовое село Тургиново в Тверской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер»
- Путин рассказал, как мать в детстве поставила его в угол
- В СБР заявили, что основным сборным хватает патронов
- СМИ: глава парламента Чечни предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата»
- Мосбиржа подготовилась к возможной остановке торгов долларом
- Армия Израиля начала третью фазу наземной операции в секторе Газа
- Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в РФ
- В России Telegram-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки
- Нацбанк Украины опустил гривну до рекордных 36,69 за доллар
- Новое здание Кунсткамеры в Петербурге избавит музей от «сверхтесноты»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru