Путин рассказал, как мать в детстве поставила его в угол

По словам Путина, однажды мать поставила его в угол. Глава государства признался, что не понимал, за что его наказали.

Президент отметил, что мать постоянного интересовалась у него, будет ли он извиняться. В итоге родительница вывела его из угла, обняла и начала целовать, на чем история завершилась, поделился Путин в ходе заседания набсовета «Движения первых».

Глава государства 1 сентября посетил родовое село Тургиново в Тверской области, передает «Радиоточка НСН».

