Путин рассказал, как его родители отказались от квартиры ради машины
Президент России Владимир Путин рассказал, как его родители отказались покупать квартиру ради того, чтобы у него был автомобиль. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Путина, мать выиграла автомобиль «Запорожец» в лотерею. Родители стали думать над тем, чтобы продать машину и купить кооперативную квартиру.
Президент признался, что ожидал, что родители так и поступят. Однако мать решила оставить автомобиль, чтобы сын на нем ездил.
«Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама», - заключил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин часто жертвует сном ради работы, передает «Радиоточка НСН».
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