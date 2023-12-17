Путин рассказал, как его родители отказались от квартиры ради машины

По словам Путина, мать выиграла автомобиль «Запорожец» в лотерею. Родители стали думать над тем, чтобы продать машину и купить кооперативную квартиру.

Президент признался, что ожидал, что родители так и поступят. Однако мать решила оставить автомобиль, чтобы сын на нем ездил.

«Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин часто жертвует сном ради работы, передает «Радиоточка НСН».

