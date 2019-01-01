Путин рассказал, как борется с ленью

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос школьника во время «Прямой линии» о том, как он борется с ленью. Российский лидер при этом отметил, что отдыхать время от времени нужно, и нужно уметь это делать.

«Во-первых, как я помню, психологи говорят, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что хочется отдохнуть. И отдыхать нужно, и нужно уметь. Но нет никакого другого способа бороться с ленью, как начать работать», — заявил президент.

Ранее глава государства рассказал на «Прямой линии» об успехах «Лидеров России».

