Песков: Путин не планирует проводить встречу с военнослужащими
Президент Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Пока нет, будем информировать», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече с военными.
Кроме того, Песков сообщил, что президент пока не планирует встречаться с военными корреспондентами, пишет RT.
Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, которые находятся в зоне спецоперации либо проходят подготовку и боевое слаживание. Мероприятие состоится в пятницу. На встрече российского лидера с матерями будут обсуждаться темы, которые поднимут сами участницы мероприятия, пишет Ura.ru.
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