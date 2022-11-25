Песков: Путин не планирует проводить встречу с военнослужащими

«Пока нет, будем информировать», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече с военными.

Кроме того, Песков сообщил, что президент пока не планирует встречаться с военными корреспондентами, пишет RT.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, которые находятся в зоне спецоперации либо проходят подготовку и боевое слаживание. Мероприятие состоится в пятницу. На встрече российского лидера с матерями будут обсуждаться темы, которые поднимут сами участницы мероприятия, пишет Ura.ru.

