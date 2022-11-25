Песков: Путин не планирует проводить встречу с военнослужащими

Президент Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль: Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации

«Пока нет, будем информировать», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече с военными.

Кроме того, Песков сообщил, что президент пока не планирует встречаться с военными корреспондентами, пишет RT.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, которые находятся в зоне спецоперации либо проходят подготовку и боевое слаживание. Мероприятие состоится в пятницу. На встрече российского лидера с матерями будут обсуждаться темы, которые поднимут сами участницы мероприятия, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДмитрий ПесковВладимир Путин
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