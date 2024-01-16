Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про на встрече с главами муниципальных образований субъектов рассказал анекдот про сыр с голубой плесенью и сосиски.

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В ходе беседы с главой Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, который рассказывал президенту об активном изготовлении голубого сыра в регионе, Путин ответил шуткой.

«Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? - Нет. Сосиски есть». Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, это точно. А сосиски совершенно нужного нам высшего качества», - пошутил Путин.

Также на встрече президент призвал брать на работу участников специальной военной операции. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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