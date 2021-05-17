Путин распорядился заняться учётом домашних животных

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров разработать поправки в законодательство об учёте домашних животных и мониторинга популяций таковых без владельцев. Срок исполнения определён до 1 декабря текущего года, информирует официальный сайт Кремля.

В разработке документа примут участие органы исполнительной власти регионов. Кроме того, правительство должно представить поправки, которые определят особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными на их территориях. Сюда же будут включены вопросы передачи питомцев новым собственникам.

Среди прочего глава государства поручил внедрить систему реагирования на сигналы граждан о причинении вреда жизни и здоровью животных или об угрозе жестокого обращения с ними. Поставлена также задача нарастить долю вакцинированных и стерилизованных особей.