Путин распорядился заняться учётом домашних животных

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров разработать поправки в законодательство об учёте домашних животных и мониторинга популяций таковых без владельцев. Срок исполнения определён до 1 декабря текущего года, информирует официальный сайт Кремля.

В разработке документа примут участие органы исполнительной власти регионов. Кроме того, правительство должно представить поправки, которые определят особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными на их территориях. Сюда же будут включены вопросы передачи питомцев новым собственникам.

Среди прочего глава государства поручил внедрить систему реагирования на сигналы граждан о причинении вреда жизни и здоровью животных или об угрозе жестокого обращения с ними. Поставлена также задача нарастить долю вакцинированных и стерилизованных особей.

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Еще один пункт президентского поручения посвящён формированию в обществе ответственного отношения к животным. Среди составляющих решения задачи названы механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развитие благотворительной и волонтерской деятельности граждан в этой области, разработка и внедрение просветительских программ на данную тему.

Также Владимир Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектыПутинДомашние Животные
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