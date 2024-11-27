Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября
27 ноября 202409:21
День морской пехоты, который будет отмечаться ежегодно 27 ноября, официально установили в России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить в Воруженных силах... День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в указе.
Российские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник с 1995 года. Дата связана с изданием царем Петром I указа о формировании первого полка морской пехоты 27 ноября 1705 года, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru