Путин распорядился создать национальный центр «Россия»
Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении говорится, что цель создания центра - «демонстрация достижений России, укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».
Глава государства рекомендовал правительству Москвы предоставить в безвозмездное пользование АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» земельный участок, на котором расположен центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Торгово-промышленной палате РФ рекомендовано передать в безвозмездное пользование объектов недвижимости на участке.
Региональным властям поручено в трёхмесячный срок разработать планы создания филиалов национального центра.
Ранее Путин подписал указ о переназначении Игоря Шувалова на пост председателя ВЭБ, а Вероники Скворцовой - на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уилл Смит представил новый трек
- Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
- Прокуратура проверит организацию детского конкурса красоты в Ростове-на-Дону
- ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги
- Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию
- «Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета
- Путин распорядился создать национальный центр «Россия»
- СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе
- США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время
- СМИ: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана после 15 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru