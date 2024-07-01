Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин постановил компенсировать пенсии участвующим в СВО контрактникам

В распоряжении говорится, что цель создания центра - «демонстрация достижений России, укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

Глава государства рекомендовал правительству Москвы предоставить в безвозмездное пользование АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» земельный участок, на котором расположен центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Торгово-промышленной палате РФ рекомендовано передать в безвозмездное пользование объектов недвижимости на участке.

Региональным властям поручено в трёхмесячный срок разработать планы создания филиалов национального центра.

Ранее Путин подписал указ о переназначении Игоря Шувалова на пост председателя ВЭБ, а Вероники Скворцовой - на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УказыВыставкиРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры