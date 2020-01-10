Путин раскрыл дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля. Как пишет ТАСС, об этом во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя рассказал Владимир Путин. По словам главы государства, открытие регулярного ж/д сообщения должно наилучшим образом сказаться на снабжении рынка полуострова и насыщении его качественными и доступными товарами.

Напомни, Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, напоминает Ura.ru. Владимир Путин проехался на железнодорожном составе из Крыма в сторону Краснодарского края, а также пообщался с рабочими, которые занимались строительством моста через Керченский пролив.