Путин раскритиковал планы Минпросвещения по капремонту школ
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капитального ремонта школ. По его словам, в аварийном состоянии находится менее процента российских школ, и это тоже недопустимо, отметил российский лидер.
Путин попросил ведомство пересмотреть планы по капремонту учебных заведений, передает ТАСС.
Также президент сообщил, что выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа. Так, по словам Путина, люди смогут не спеша подготовиться к новому учебному году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru