Путин раскритиковал планы Минпросвещения по капремонту школ

Путин попросил ведомство пересмотреть планы по капремонту учебных заведений, передает ТАСС.

Также президент сообщил, что выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа. Так, по словам Путина, люди смогут не спеша подготовиться к новому учебному году.

