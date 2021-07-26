Собянин осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры в Кузьминках

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ряд строящихся объектов в районе Кузьминки, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе осмотра новостройки по программе реновации на ул. Юных Ленинцев глава столицы отметил, что переселяться должны 60 тысяч жителей, то есть практически весь район, в связи с чем придётся построить не только дома, но и объекты соцкультбыта.

Старший вице-президент ООО «МФС-ПИК» Максим Якушечкин рассказал градоначальнику, что заселение планируется начать в сентябре 2021 года.

Также Собянин проинспектировал строящийся корпус начальных классов для школы №825 на ул. Окская, директор которой Алексей Тысячин заявил, объект готов почти на 100%. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков, в свою очередь, сообщил, что в эксплуатацию учебное заведение введут к 1 сентября 2021 года, а мэр поручил ему взять строительство школы на контроль.

Кроме того, градоначальник открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 городской поликлиники №9 на Есенинском бульваре. По его словам, всего модернизируют 130 московских поликлиник, из которых более 50-ти уже находятся в активной фазе ремонта.

«Дальше будем смотреть - какие ещё здания требуют модернизации», - отметил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что новостройка на ул. Юных Ленинцев - это 18-этажный монолитный жилой дом на 182 квартиры с подземным паркингом на 71 машиноместо.

Строящийся трёхэтажный учебный корпус для школы №825 на ул. Окская рассчитан на 350 учеников начальной школы, в том числе маломобильных детей.

Здание филиала №1 поликлиники №9 было перестроено практически полностью, в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, а также оснащено почти двумя тысячами единиц современного медоборудования, мебели и расходных материалов.

