Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Владимир Путин раскритиковал крымских чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения. Как пишет ТАСС, в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава государства заявил, что на полуострове уже сделано многое, но «еще нужно поработать над проблемами водоотведения», подчёркивает Свободная пресса.

Также президент обратил внимание на состояние системы здравоохранения в Крыму. По словам российского лидера, «отрасль находится в плачевном состоянии». Путин подчеркнул, что в Крыму ощущается недостаток специалистов, а здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество жизни крымчан. Для этого, в первую очередь, необходимо заняться ремонтом домов и благоустройством территорий. Глава государства сделал акцент на том, что имеет в виду не только курортные и туристические зоны, но и все населенные пункты полуострова.

Добавим, во ходе совещания президент РФ также рассказал, когда начнется регулярное движение грузовых составов по Крымскому мосту. По словам Путина, грузовое сообщение откроют с 1 июля текущего года.