Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма
Владимир Путин раскритиковал крымских чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения. Как пишет ТАСС, в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава государства заявил, что на полуострове уже сделано многое, но «еще нужно поработать над проблемами водоотведения», подчёркивает Свободная пресса.
Также президент обратил внимание на состояние системы здравоохранения в Крыму. По словам российского лидера, «отрасль находится в плачевном состоянии». Путин подчеркнул, что в Крыму ощущается недостаток специалистов, а здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, отмечает Ura.ru.
Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество жизни крымчан. Для этого, в первую очередь, необходимо заняться ремонтом домов и благоустройством территорий. Глава государства сделал акцент на том, что имеет в виду не только курортные и туристические зоны, но и все населенные пункты полуострова.
Добавим, во ходе совещания президент РФ также рассказал, когда начнется регулярное движение грузовых составов по Крымскому мосту. По словам Путина, грузовое сообщение откроют с 1 июля текущего года.
Ранее НСН писала, что в 2019 году нa полуострове отдохнуло 7,43 млн туристов, что нa 9,3% выше покaзaтеля 2018 годa. Об этом глaвa Крымa Сергей Аксенов нaписaл в своём Facebook.
«Думaю, это можно считaть своего родa нaродным голосовaнием грaждaн соседней стрaны по вопросу признaния российского стaтусa Крымa — ведь к «оккупaнтaм» в гости не ездят», — сообщил Aксенов.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что оценка глaвы Крымa Сергея Аксенова отношения украинцев к полуострову как к части России соответствует действительности.
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