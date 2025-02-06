Путин: Радиоэлектронная борьба является чрезвычайно важным направлением

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в настоящее время является чрезвычайно важным направлением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

В ходе встречи с с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2024 год он отметил, что от эффективности РЭБ зависит сокращение потерь.

«Это напрямую связано» - указал глава государства.

Ранее несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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