Путин: Радиоэлектронная борьба является чрезвычайно важным направлением
6 февраля 202516:35
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в настоящее время является чрезвычайно важным направлением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2024 год он отметил, что от эффективности РЭБ зависит сокращение потерь.
«Это напрямую связано» - указал глава государства.
Ранее несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru