Путин: Радиоэлектронная борьба является чрезвычайно важным направлением

В ходе встречи с с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2024 год он отметил, что от эффективности РЭБ зависит сокращение потерь.

«Это напрямую связано» - указал глава государства.

Ранее несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

