Путин: Работа над расширением программы льготных авиаперевозок продолжится

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны продолжат работу над расширением программы льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

Как отметил президент, в стране уже был принят ряд мер «по определённым возрастным категориям, по определённым городам». Российский лидер считает, что «первое самое простое решение» — это увеличение субсидий на перевозки, сообщает RT.