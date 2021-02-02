Путин: Работа над расширением программы льготных авиаперевозок продолжится
Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны продолжат работу над расширением программы льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».
Как отметил президент, в стране уже был принят ряд мер «по определённым возрастным категориям, по определённым городам». Российский лидер считает, что «первое самое простое решение» — это увеличение субсидий на перевозки, сообщает RT.
По словам Путина, правительство не упускает из внимания вопрос льготных авиаперелётов в дальневосточном регионе.
«Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке», — добавил президент.
В январе Путин предложил отменить возрастные ограничения для льготных авиаперевозок в дальневосточном регионе. Кроме того, президент поручил кабмину и комиссии Госсовета по транспорту до 15 марта предоставить предложения по расширению программ местных и региональных авиаперевозок, напоминает РИА ФАН.
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