Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»
Президент РФ Владимир Путин 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград, где проведёт открытый урок «Разговор о важном», сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
В сообщении говорится, что участниками мероприятия станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
«Путин совершит рабочую поездку в Калининград... посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок «Разговор о важном», - отметили в пресс-службе.
В Кремле добавили, что также в графике главы государства на 1 сентября значатся участие в формате видеоконференции в церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке и первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.
Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, который состоится в сентябре, сообщает RT.
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