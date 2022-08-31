Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград, где проведёт открытый урок «Разговор о важном», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября

В сообщении говорится, что участниками мероприятия станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Путин совершит рабочую поездку в Калининград... посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок «Разговор о важном», - отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что также в графике главы государства на 1 сентября значатся участие в формате видеоконференции в церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке и первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, который состоится в сентябре, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:День ЗнанийКалининградская ОбластьКалининградВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры