Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

В сообщении говорится, что участниками мероприятия станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Путин совершит рабочую поездку в Калининград... посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок «Разговор о важном», - отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что также в графике главы государства на 1 сентября значатся участие в формате видеоконференции в церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке и первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, который состоится в сентябре, сообщает RT.