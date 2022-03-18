Путин процитировал Библию в «Лужниках»

Президент РФ, приехавший в пятницу в «Лужники», где проходит концерт в честь восьмилетия присоединения Крыма, процитировал строчку из Библии: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

Путин приехал в Лужники на концерт в честь годовщины присоединения Крыма

Глава государства поздравил жителей Крыма с праздником, затем перешел к жителям Донбасса, снова заявив, что против них начали вести карательные операции. По его словам, Россия начала военную спецоперацию, чтобы «избавить людей от геноцида».

По данным МВД РФ, в «Лужниках» присутствует более 200 тысяч человек – в самом стадионе и на улице возле него.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛужникиВладимир Путин
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