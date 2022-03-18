Путин процитировал Библию в «Лужниках»
Президент РФ, приехавший в пятницу в «Лужники», где проходит концерт в честь восьмилетия присоединения Крыма, процитировал строчку из Библии: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».
Глава государства поздравил жителей Крыма с праздником, затем перешел к жителям Донбасса, снова заявив, что против них начали вести карательные операции. По его словам, Россия начала военную спецоперацию, чтобы «избавить людей от геноцида».
По данным МВД РФ, в «Лужниках» присутствует более 200 тысяч человек – в самом стадионе и на улице возле него.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN
- «Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
- Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя
- «Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
- АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
- Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию
- Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
- Стартовали переговоры лидеров США и КНР
- СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией
- Путин процитировал Библию в «Лужниках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru