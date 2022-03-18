Путин приехал в Лужники на концерт в честь годовщины присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин посетил стадион Лужники, где проходит организованный Общественной палатой митинг-концерт «Крымская весна».
Выступая перед собравшимися, российский лидер заявил, что восемь лет назад Россия вытащила Крым «из унизительного состояния в составе Украины».
Ежегодное мероприятие, которое проводится 18 марта, в 2022 году также посвящено поддержке спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, цель которой, по словам Путина - избавить людей от геноцида.
Ранее президент РФ заявил, что люди в Крыму и в Севастополе сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией.
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