Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года

Действие программы должно было завершиться в 2024 году. Она предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 млн рублей педагогам, которые переезжают работать в малые города и села.

«Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована», - отметил российский лидер.

Владимир Путин находится с визитом на Чукотке, президент прибыл в регион впервые, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

