Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года
10 января 202412:45
Программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Действие программы должно было завершиться в 2024 году. Она предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 млн рублей педагогам, которые переезжают работать в малые города и села.
«Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована», - отметил российский лидер.
Владимир Путин находится с визитом на Чукотке, президент прибыл в регион впервые, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru