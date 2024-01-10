Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года

Программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Действие программы должно было завершиться в 2024 году. Она предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 млн рублей педагогам, которые переезжают работать в малые города и села.

«Конечно, ее нужно продлевать, мы ее продлим до 2030 года, она востребована», - отметил российский лидер.

Владимир Путин находится с визитом на Чукотке, президент прибыл в регион впервые, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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