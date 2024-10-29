Путин: проблему разрыва зарплат бюджетников решат с участием регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос устранения региональных различий в зарплатах сотрудников бюджетной сферы будет решаться совместно с регионами. Об этом он сообщил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По словам главы государства, перед правительством стоит задача, начиная с 2027 года, перейти на отраслевые системы оплаты труда для бюджетников.