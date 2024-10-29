Путин: проблему разрыва зарплат бюджетников решат с участием регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос устранения региональных различий в зарплатах сотрудников бюджетной сферы будет решаться совместно с регионами. Об этом он сообщил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По словам главы государства, перед правительством стоит задача, начиная с 2027 года, перейти на отраслевые системы оплаты труда для бюджетников.

Путин: Зарплаты в России растут быстрее инфляции

Путин отметил, что цель этой реформы — не только повышение доходов работников, но и выравнивание зарплатных различий, которые остаются заметными даже между соседними регионами.

Он добавил, что работа над этой задачей будет проводиться при поддержке профсоюзов и с учетом финансовых возможностей государства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РегионыБюджетникиЗарплатыРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры