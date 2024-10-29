Путин: Зарплаты в России растут быстрее инфляции

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России он указал, что в целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию.

«В июле этого года реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», - подчеркнул российский лидер.

Ранее аналитики HR-холдинга Ventra в ходе опроса выяснили, что россиянам для счастья нужна зарплата не менее 200 тысяч рублей в месяц, сообщает RT.

