Путин: Зарплаты в России растут быстрее инфляции

Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует, в том числе, динамику заработных плат. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России он указал, что в целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию.

«В июле этого года реальная заработная плата - то есть за вычетом инфляции - оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», - подчеркнул российский лидер.

Ранее аналитики HR-холдинга Ventra в ходе опроса выяснили, что россиянам для счастья нужна зарплата не менее 200 тысяч рублей в месяц, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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