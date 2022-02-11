Суд арестовал мигрантов, убивших продавщицу магазина в Подмосковье

Суд в подмосковной Истре отправил под стражу четверых иностранцев, которые ранее были задержаны по подозрению в нападении на сельский магазин сети «Пятёрочка» и убийстве женщины кассира. Об этом информирует Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Граждане Таджикистана, которых обвиняют в этом преступлении, дали признательные показания. Они также сознались двух разбоях, которые совершили ранее на территории Истринского городского округа.