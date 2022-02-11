Суд арестовал мигрантов, убивших продавщицу магазина в Подмосковье

Суд в подмосковной Истре отправил под стражу четверых иностранцев, которые ранее были задержаны по подозрению в нападении на сельский магазин сети «Пятёрочка» и убийстве женщины кассира. Об этом информирует Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Граждане Таджикистана, которых обвиняют в этом преступлении, дали признательные показания. Они также сознались двух разбоях, которые совершили ранее на территории Истринского городского округа.

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В ночь на 9 февраля трое налётчиков в маcках с деревянными топорищами проникли в магазин в селе Новопетровское через вход для разгрузки товаров. Они до смерти избили 51-летнюю кассиршу, также от их рук пострадали женщина - директор магазина и ее муж. Супруги госпитализированы.

Подозреваемых задержали в деревне Чесноково в 50 км от места преступления. По разным данным, грабители унесли от 100 до 200 тысяч рублей.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеМагазиныУбийство
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