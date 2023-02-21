Путин заявил, что покинувшие Россию будут второсортными чужаками за рубежом

У каждого человека есть возможность выбора, в том числе теплого местечка за границей, на это никто не покушается. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По словам Путина, россиян, которые решили уехать, ждет за рубежом статус «второсортных чужаков».

Путин во время послания процитировал Столыпина

Ранее Владимир Путин заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада.

Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были. Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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