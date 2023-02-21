Путин заявил, что покинувшие Россию будут второсортными чужаками за рубежом
У каждого человека есть возможность выбора, в том числе теплого местечка за границей, на это никто не покушается. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Путина, россиян, которые решили уехать, ждет за рубежом статус «второсортных чужаков».
Ранее Владимир Путин заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада.
Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были. Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru