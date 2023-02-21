Путин заявил, что покинувшие Россию будут второсортными чужаками за рубежом

У каждого человека есть возможность выбора, в том числе теплого местечка за границей, на это никто не покушается. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По словам Путина, россиян, которые решили уехать, ждет за рубежом статус «второсортных чужаков».