Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
Государственная Дума приняла закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год. Документ уже опубликован.
Документ был принят в третьем чтении в ходе пленарного заседания, прошедшего ранее в среду. Таким образом, с 1 января 2022 года минимальная зарплата будет составлять 13 890 рублей в месяц.
Поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% поступили в Думу 19 ноября.
Ранее экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что показатель «медианная зарплата» не отражает реальное положение дел в стране, но помогает государству рассказывать «несуразицы» о хорошей жизни.
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