Сергей Собянин: Городская поддержка семей участников СВО будет продлена
6 июля 202312:25
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти продолжат поддержку семей участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на встрече с акгивистами Юго-Восточного административного округа.
«Все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей СВО, для ветеранов, будут продолжены и будут реализовываться даже после военных действий, после возвращения ветеранов», - сказал Собянин.
Он добавил, что речь идет о бесплатных детских садах, бесплатном питании, различных кружках, выплатах и так далее. По его словам, комплекс мер будет продолжен после завершения конфликта, и будет постоянным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru