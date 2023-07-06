Сергей Собянин: Городская поддержка семей участников СВО будет продлена

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти продолжат поддержку семей участников спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на встрече с акгивистами Юго-Восточного административного округа.

«Все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей СВО, для ветеранов, будут продолжены и будут реализовываться даже после военных действий, после возвращения ветеранов», - сказал Собянин.

Он добавил, что речь идет о бесплатных детских садах, бесплатном питании, различных кружках, выплатах и так далее. По его словам, комплекс мер будет продолжен после завершения конфликта, и будет постоянным.

