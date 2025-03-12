Путин призвал рассматривать пленных как террористов в соответствии с законами РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что к пленным, взятым в Курской области, следует относиться как к террористам.

Заявление президента прозвучало во время его визита в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Путин заявил, что регулярно связывается с бойцами в Курской области

Он подчеркнул, что согласно законам Российской Федерации, такие люди должны рассматриваться как преступники.

Путин отметил важность соблюдения законности при обращении с пленными и напомнил о необходимости применения жестких мер в случае нарушения закона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Курская ОбластьПленныеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры