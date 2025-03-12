Путин призвал рассматривать пленных как террористов в соответствии с законами РФ
12 марта 202522:36
Президент России Владимир Путин заявил, что к пленным, взятым в Курской области, следует относиться как к террористам.
Заявление президента прозвучало во время его визита в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Он подчеркнул, что согласно законам Российской Федерации, такие люди должны рассматриваться как преступники.
Путин отметил важность соблюдения законности при обращении с пленными и напомнил о необходимости применения жестких мер в случае нарушения закона, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru