Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус

Необходимо расширить объемы тестирования на коронавирус в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

Глава государства также призвал не допустить в стране ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда несколько суток пациентов держат на ИВЛ в машинах скорой помощи.

Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции лёгких отмечается в 17 субъектах федерации. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с коронавирусом.

В списке наиболее проблемных она упомянула: Курскую область, республику Коми, Оренбургскую область, Татарстан, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Кировскую, Амурскую области, а также республики Северная Осетия – Алания и Мордовия.

