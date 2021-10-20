Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус
Необходимо расширить объемы тестирования на коронавирус в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.
Глава государства также призвал не допустить в стране ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда несколько суток пациентов держат на ИВЛ в машинах скорой помощи.
Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции лёгких отмечается в 17 субъектах федерации. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с коронавирусом.
В списке наиболее проблемных она упомянула: Курскую область, республику Коми, Оренбургскую область, Татарстан, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Кировскую, Амурскую области, а также республики Северная Осетия – Алания и Мордовия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru