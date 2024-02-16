Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных
16 февраля 202415:37
Бывшие заключенные должны иметь возможность профереподготовки, чтобы развиваться в социуме, заявил Владимир Путин во время поездки на завод «КОНАР» в Челябинске. Его слова приводит РИА Новости.
«Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что они после того, как эта страница в жизни будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития», - сказал Путин.
Он добавил, что работа по повышению профподготовки и по профориентации в будущем будет продолжена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru