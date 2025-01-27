«АвтоВАЗ» впервые выпустил серийные авто с шестиступенчатой механической коробкой передач

Этот вид трансмиссии установили на Lada Vesta, однако в дальнейшем она может появиться и на других моделях.



В компании отметил, что шестиступенчатая механика производится «дружественным поставщиком» и рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров.

Ранее автомобильный эксперт, автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин заявил «Свободной прессе», что рост цены на большинство автомобилей марки «Лада» не просто обоснован, а стоимость «держится на минимальных оборотах». По его словам, «АвтоВАЗ», как может, старается сдержать цены.

