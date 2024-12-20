Путин призвал переломить негативную тенденцию снижения рождаемости в России

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся в стране тенденции снижения рождаемости и откладывания времени вступления в брак.

Выступая на заседании Госсовета, он отметил, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях выросла с 23,3% в 2018 году до 30% в 2023 году, но общий тренд остается негативным.