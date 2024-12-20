Путин призвал переломить негативную тенденцию снижения рождаемости в России

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся в стране тенденции снижения рождаемости и откладывания времени вступления в брак.

Выступая на заседании Госсовета, он отметил, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях выросла с 23,3% в 2018 году до 30% в 2023 году, но общий тренд остается негативным.

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Путин подчеркнул, что вопросы семьи являются важными в государственной политике.

По его словам, только при поддержке семьи в государственном планировании можно ожидать решения демографических проблем и создания условий, способствующих желанию родителей иметь больше детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияРождаемостьВладимир Путин

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