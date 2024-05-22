Путин призвал оценивать работу правительства по рейтингу качества жизни АСИ
Национальный рейтинг помогает развернуть полную картину по уровню качества среды для жизни в России. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ), составившего список.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитываются такие критерии, как жильё и инфраструктура, безопасность, чистота и экология, возможности для работы, здравоохранение, образование, соцзащита.
В АСИ указали, что каждое из направлений измеряется при помощи данных статистики и геоаналитики, а также опросов граждан. Так, в 2023 году в них приняли участие почти полмиллиона граждан.
«Думаю, будет правильным, если оценкой действий правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует агентство», – указал президент РФ Владимир Путин в ходе Наблюдательного совета АСИ.
Ранее в АСИ заявили, что по итогам 2023 года лидерами рейтинга качества жизни населения стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru