Путин призвал оценивать работу правительства по рейтингу качества жизни АСИ

Отмечается, что при составлении рейтинга учитываются такие критерии, как жильё и инфраструктура, безопасность, чистота и экология, возможности для работы, здравоохранение, образование, соцзащита.

В АСИ указали, что каждое из направлений измеряется при помощи данных статистики и геоаналитики, а также опросов граждан. Так, в 2023 году в них приняли участие почти полмиллиона граждан.

«Думаю, будет правильным, если оценкой действий правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует агентство», – указал президент РФ Владимир Путин в ходе Наблюдательного совета АСИ.

Ранее в АСИ заявили, что по итогам 2023 года лидерами рейтинга качества жизни населения стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

