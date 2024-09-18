Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов заявил, что необходимо устранить все барьеры, препятствующие передвижению жителей Калининградской области по территории России.
Обращаясь к губернатору области Алексею Беспрозванных, он подчеркнул важность создания условий для естественного экономического развития региона в рамках общей экономической структуры страны.
Путин отметил, что, несмотря на анклавное положение Калининградской области, регион должен чувствовать себя полноценной частью России.
Он добавил, что область должна участвовать в общей жизни страны во всех сферах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru