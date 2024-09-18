Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов заявил, что необходимо устранить все барьеры, препятствующие передвижению жителей Калининградской области по территории России.

Обращаясь к губернатору области Алексею Беспрозванных, он подчеркнул важность создания условий для естественного экономического развития региона в рамках общей экономической структуры страны.

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Путин отметил, что, несмотря на анклавное положение Калининградской области, регион должен чувствовать себя полноценной частью России.

Он добавил, что область должна участвовать в общей жизни страны во всех сферах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссияКалининградВладимир Путин

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