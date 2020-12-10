Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие нарушения

Президент РФ Владимир Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие правонарушения.

«Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях - ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь», - сказал Путин.

Путин предложил продумать идею создания суда по правам человека

Сегодня российский лидер проводит в видеоформате заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее он прокомментировал широкую амнистию, сообщает РИА ФАН. По мнению Путина, стоит внимательно оценить ее возможность.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Права ЧеловекаВладимир Путин
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