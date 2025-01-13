Путин призвал не обделять создателей вакцин при распределении прибыли от продаж

Разработчики отечественных вакцин не должны «чувствовать себя чужими» при распределении прибыли от продаж этих препаратов за границей, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Глава РФПИ рассказал президенту о проектах фонда, в том числе в фармацевтической отрасли. По его словам, успешная работа России по борьбе с коронавирусной инфекцией позволила построить сеть партнеров в разных государствах. Дмитриев подчеркнул, что фонд в том числе планирует продолжать выводить вакцины института Гамалеи на рынок Китая.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что необходимо сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала НСН, что в России ведется разработка вакцины от вируса Марбурга, однако она пока не завершена, передает «Радиоточка НСН».

