Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов
Увеличение количества детей мигрантов в российских школах не должно повторять ситуацию в ряде западных стран, когда некоторые школы полностью укомплектованы только детьми иностранных граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.
По его словам, доля детей мигрантов в школах не должна мешать их социально-культурной интеграции. Также президент напомнил, что соответствующие требования будут содержаться в перечне поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.
Ранее МВД сообщило, что планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию, биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
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