Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов

По его словам, доля детей мигрантов в школах не должна мешать их социально-культурной интеграции. Также президент напомнил, что соответствующие требования будут содержаться в перечне поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.



Ранее МВД сообщило, что планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию, биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

