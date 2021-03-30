Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов

Увеличение количества детей мигрантов в российских школах не должно повторять ситуацию в ряде западных стран, когда некоторые школы полностью укомплектованы только детьми иностранных граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

Мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах МВД РФ

По его словам, доля детей мигрантов в школах не должна мешать их социально-культурной интеграции. Также президент напомнил, что соответствующие требования будут содержаться в перечне поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.

Ранее МВД сообщило, что планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию, биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ШколыМиграцияВладимир Путин
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