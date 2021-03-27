Мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах МВД РФ
Иностранных работников и их потенциальных работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел РФ.
Как пояснили в ведомстве, сейчас идет разработка законопроекта, предусматривающего изменения в порядке привлечения иностранцев к трудовой деятельности. МВД введет два электронных реестра: для самих работников, а также их работодателей.
«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — сообщили в ведомстве.
При этом МВД уточнило, что не предлагало создавать трудовые биржи мигрантов, выдавать им медицинские полисы, вводить льготы для компаний, привлекающих иностранных сотрудников, поскольку эти вопросы не относятся к компетенции министерства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах МВД РФ
- Названы наименее востребованные вакансии в России
- В ДНР сообщили о минометном обстреле под Донецком
- СМИ: Британия и ЕС заключат соглашение о поставках вакцин от коронавируса
- Три человека погибли при обрушении жилого здания в Каире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru