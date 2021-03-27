Мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах МВД РФ

Иностранных работников и их потенциальных работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел РФ.

Как пояснили в ведомстве, сейчас идет разработка законопроекта, предусматривающего изменения в порядке привлечения иностранцев к трудовой деятельности. МВД введет два электронных реестра: для самих работников, а также их работодателей.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — сообщили в ведомстве.

При этом МВД уточнило, что не предлагало создавать трудовые биржи мигрантов, выдавать им медицинские полисы, вводить льготы для компаний, привлекающих иностранных сотрудников, поскольку эти вопросы не относятся к компетенции министерства.

