Путин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
Российский президент Владимир Путин отметил важнейшую роль медицинских работников в борьбе с COVID-19 и призвал наращивать темпы вакцинации, чтобы защитить россиян от коронавируса и его последствий, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, возможности для наращивания темпов вакцинации имеются. Путин напомнил, что страна обладает «четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается».
Как отметил российский лидер, многие медики вынуждены встречать профессиональный праздник на боевом посту, поскольку борьба с эпидемией продолжается в круглосуточном режиме.
Ранее Путин анонсировал новую модель оплаты труда работникам здравоохранения в виде единого во всех регионах России размера базового оклада и прозрачного перечня дополнительных выплат и надбавок.
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