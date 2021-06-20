Путин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19

Российский президент Владимир Путин отметил важнейшую роль медицинских работников в борьбе с COVID-19 и призвал наращивать темпы вакцинации, чтобы защитить россиян от коронавируса и его последствий, сообщает «РЕН ТВ».

Путин заявил о введении единого базового оклада для медиков

По словам главы государства, возможности для наращивания темпов вакцинации имеются. Путин напомнил, что страна обладает «четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается».

Как отметил российский лидер, многие медики вынуждены встречать профессиональный праздник на боевом посту, поскольку борьба с эпидемией продолжается в круглосуточном режиме.

Ранее Путин анонсировал новую модель оплаты труда работникам здравоохранения в виде единого во всех регионах России размера базового оклада и прозрачного перечня дополнительных выплат и надбавок.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинацияВакцинаКоронавирус
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