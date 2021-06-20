Путин заявил о введении единого базового оклада для медиков
Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения в виде единого во всех регионах России размера базового оклада и прозрачного перечня дополнительных выплат и надбавок будет отлажена и внедрена в стране, заявил глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости.
По его словам, «благородный напряженный труд» медработников должен «справедливо и достойно оплачиваться». «Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - заявил президент.
Ранее Путин сообщил, что российские власти продолжат развивать всю систему здравоохранения России, в том числе осуществляя модернизацию первичного звена.
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