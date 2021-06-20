Путин заявил о введении единого базового оклада для медиков

По его словам, «благородный напряженный труд» медработников должен «справедливо и достойно оплачиваться». «Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - заявил президент.

Ранее Путин сообщил, что российские власти продолжат развивать всю систему здравоохранения России, в том числе осуществляя модернизацию первичного звена.

