Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
В России необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, обеспечив при этом и интересы потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, при этом обязательно обеспечивать интересы граждан – потребителей товаров и услуг», - сказал он, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
В свою очередь генпрокурор РФ Игорь Краснов тоже добавил, что возврат к масштабным проверкам российского бизнеса в текущих условиях категорически неприемлем.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса. По его словам, временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru