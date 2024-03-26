Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, при этом обязательно обеспечивать интересы граждан – потребителей товаров и услуг», - сказал он, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

В свою очередь генпрокурор РФ Игорь Краснов тоже добавил, что возврат к масштабным проверкам российского бизнеса в текущих условиях категорически неприемлем.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса. По его словам, временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, напоминает «Радиоточка НСН».

