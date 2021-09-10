Путин призвал к широкому развитию массового спорта
Президент России Владимир Путин заявил, что для воспитания большого количества профессиональных атлетов властям необходимо активно развивать детский и юношеский массовый спорт, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что работать следует широко и при этом «не жадничать», выработав «определенные стандарты выделения бюджетных средств».
«Давайте договоримся так, что это будут не просто бумаги, которые мы в очередной раз составим с благими пожеланиями, а это будет руководство к действию», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, были награждены орденами Александра Невского, орденами Почёта и орденами Дружбы, а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
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