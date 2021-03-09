Путин призвал к особой поддержке начинающих исследователей

Государство должно позаботиться об учёных всех поколений, но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, передает РИА Новости слова президента России Владимира Путина.

«Начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», - сказал он на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

В ходе встречи министр попросил президента ввести в законодательство понятие «молодой ученый» для большей эффективности их господдержки.

В начале февраля Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуановуразобраться с зарплатами ученых в регионах после обращения одной из участниц Совета по науке и образованию, которая рассказала о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата российских ученых.

