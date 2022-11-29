Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий необходимо в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает РИА Новости.
По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, предполагается создание федеральных судов.
«Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», - подчеркнул он.
Выступая на Всероссийском съезде судей глава государства добавил, что гражданам, проживающим на новых территориях, должно быть «гарантировано конституционное право на судебную защиту».
Ранее Путин заявил, что права и свободы российских граждан должны быть незыблемы, сообщает RT.
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