Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий необходимо в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает РИА Новости.

Путин призвал к справедливости суды РФ

По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, предполагается создание федеральных судов.

«Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», - подчеркнул он.

Выступая на Всероссийском съезде судей глава государства добавил, что гражданам, проживающим на новых территориях, должно быть «гарантировано конституционное право на судебную защиту».

Ранее Путин заявил, что права и свободы российских граждан должны быть незыблемы, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРСудьяВладимир Путин
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