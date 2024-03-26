СМИ: Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина задержана в Москве

В этот же день ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе.

Участники преступной группы задержаны. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемые совершили незаконные действия по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды из месторождений Ставрополья. Злоумышленники предприняли такие шаги для «рейдерского захвата» производственных мощностей и получения сверхприбыли от деятельности юрлиц, передает «Радиоточка НСН».

