СМИ: Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина задержана в Москве

В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина, сообщает источник РБК в правоохранительных органах. Эту информацию подтверждает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих

В этот же день ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе.

Участники преступной группы задержаны. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемые совершили незаконные действия по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды из месторождений Ставрополья. Злоумышленники предприняли такие шаги для «рейдерского захвата» производственных мощностей и получения сверхприбыли от деятельности юрлиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Константинов
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