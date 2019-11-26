Сообщается, что около53 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из страны. Такие показатели оказались рекордными с 2009 года, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что минимальное количество граждан, желающих уехать было зафиксировано в мае 2014 года. Тогда их насчитывалось около 20 процентов.

Нaиболее резкий скaчок случился в период с мaя по сентябрь этого годa, когдa число желaющих уехaть среди молодежи выросло срaзу нa 16%.

Ранее в беседе с НСН член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов объяснил интерес российской молодежи к жизни и работе за рубежом.

