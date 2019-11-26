Больше половины российской молодежи мечтает об эмиграции
Более половины молодежи России хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Такие резульаты показал опрос «Левада-центр».
Сообщается, что около53 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из страны. Такие показатели оказались рекордными с 2009 года, сообщает Ura.ru.
Уточняется, что минимальное количество граждан, желающих уехать было зафиксировано в мае 2014 года. Тогда их насчитывалось около 20 процентов.
Нaиболее резкий скaчок случился в период с мaя по сентябрь этого годa, когдa число желaющих уехaть среди молодежи выросло срaзу нa 16%.
Ранее в беседе с НСН член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов объяснил интерес российской молодежи к жизни и работе за рубежом.
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