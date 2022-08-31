Путин признал огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Телеграмму со словами соболезнования он направил семье политика.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», - говорится в телеграмме.
Путин также отметил заметную роль Горбачева в гуманитарной, благотворительной, просветительской областях.
«Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», - говорится в телеграмме.
Поздно вечером 30 августа в Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачевой.
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