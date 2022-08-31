Путин признал огромное влияние Горбачева на ход мировой истории

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», - говорится в телеграмме.

Путин также отметил заметную роль Горбачева в гуманитарной, благотворительной, просветительской областях.

«Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», - говорится в телеграмме.

Поздно вечером 30 августа в Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачевой.

