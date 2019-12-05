Путин привезет в Сочи мальчика из детдома

Многие детские желания были связаны с путешествиями. Некоторые писали, что хотят поехать в Петербург, чтобы посетить «Эрмитаж» и увидеть разводные мечты. Другие хотели бы съездить в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

Благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Исполнять загаданное детьми с «Елки желаний» будут вплоть до 29 февраля 2020 года. В прошлом году в рамках проекта было исполнено 450 детских желаний.

