Путин привезет в Сочи мальчика из детдома
Президент РФ Владимир Путин принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». Главе государства досталось желание, написанное воспитанником детского дома из Ставропольского края.
Как сообщают РИА Новости, мальчика зовут Андрей Кочетков. Его мечта – побывать в Сочи в поселке Красная Поляна. Отметим, что президент регулярно исполняет детские желания, поэтому можно не сомневаться, что мальчик обязательно приедет в Сочи.
Многие детские желания были связаны с путешествиями. Некоторые писали, что хотят поехать в Петербург, чтобы посетить «Эрмитаж» и увидеть разводные мечты. Другие хотели бы съездить в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.
Благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Исполнять загаданное детьми с «Елки желаний» будут вплоть до 29 февраля 2020 года. В прошлом году в рамках проекта было исполнено 450 детских желаний.
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