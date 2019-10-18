Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению
XXIII Всемирный русский народный собор открылся сегодня в Москве в Храме Христа Спасителя. Как сообщает «ФедералПресс», главной темой форума станет народосбережение. Приветствие участникам и патриарху Кириллу направил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность ключевой темы этого года для нашей страны и для всей Земли.
Как отметил глава государства, в нынешних условиях цивилизации необходимо эффективно отвечать на серьезные вызовы, в том числе демографические. Так, по словам Путина, ряд государств столкнулись с разрушением нравственных и семейных устоев.
По мнению президента успешное будущее России в значительной мере зависит от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения русского и других народов страны.
В свою очередь предстоятель Русской православной церкви прокомментировал демографическую ситуацию. Патриарх Кирилл отметил, что убыль населения негативно сказывается на экономическом развитие страны, снижает качество жизни старшего поколения.
Он также напрямую связал проблему народонаселения с национальной безопасностью.
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