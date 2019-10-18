Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению

XXIII Всемирный русский народный собор открылся сегодня в Москве в Храме Христа Спасителя. Как сообщает «ФедералПресс», главной темой форума станет народосбережение. Приветствие участникам и патриарху Кириллу направил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность ключевой темы этого года для нашей страны и для всей Земли.

Как отметил глава государства, в нынешних условиях цивилизации необходимо эффективно отвечать на серьезные вызовы, в том числе демографические. Так, по словам Путина, ряд государств столкнулись с разрушением нравственных и семейных устоев.