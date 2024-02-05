Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву, его коллега Олег Артемьев получил орден Гагарина. это следует из указа главы государства.

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«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу [...]», - говорится в сообщении.

Ему также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КосмонавтыВладимир Путин

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