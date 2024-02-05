Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву
5 февраля 202416:26
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву, его коллега Олег Артемьев получил орден Гагарина. это следует из указа главы государства.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу [...]», - говорится в сообщении.
Ему также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru