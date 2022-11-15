Путин присвоил Луганску и ещё восьми городам звание «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении девяти городам почётного звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что звания были присвоены Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутск.
Звания были присвоены городам «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «Город воинской славы» Мариуполю в ДНР и Мелитополю в Запорожской области, сообщает RT.
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