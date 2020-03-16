Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

КС признал поправки к Конституции соответствующими основному закону Нефть рухнула ниже $30 за баррель В России зарегистрировано 93 больных коронавирусом Все турниры Женской теннисной ассоциации отменены до 2 мая вслед за аналогичным решением у мужчин