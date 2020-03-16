Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации Аркадию Ротенбергу. Тем самым глава государства отметил вклад бизнесмена в строительство Крымского моста.

Первый поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост. Видео

Информация о награждении предпринимателя опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Автомобильное движение по Крымскому посту было запущено в мае 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019-го.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина – 19 километров. Мост возводила компания «СГМ-Мост», которой владеет Ротенберг.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Крымский МостПутин