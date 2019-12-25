Первый поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост. Видео
Первый пассажирский поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь, проехав по Крымскому мосту. Состав отправился в путь в понедельник, 23 декабря от Московского вокзала северной столицы в два часа дня. Перед конечным пунктом назначения поезд сделал остановку в Симферополе.
В столице Крыма состав встречали под крики «Ура!» и звуки гармошки, передает ТАСС. Ранним утром на перрон пришли около трёх сотен человек с флагами России и цветами. Для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром, передает RT. Люди устроили импровизированные танцы.
В Севастополе поезд, среди прочих, встретили глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора города Михаил Развожаев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Крымский мост поезд «Таврия» пересек после двух часов ночи. На проезд ушло около получаса, отмечает РИА ФАН.
Машинист специально замедлил ход, чтобы дать возможность пассажирам разглядеть окружающую обстановку, а внешним наблюдателям – сделать фото и видео.
Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря, после чего в Крым вышел первый поезд из Санкт-Петербурга, на следующий день туда отправился состав из Москвы, его коненый пункт – Симферополь.
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