Первый поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост. Видео

Первый пассажирский поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь, проехав по Крымскому мосту. Состав отправился в путь в понедельник, 23 декабря от Московского вокзала северной столицы в два часа дня. Перед конечным пунктом назначения поезд сделал остановку в Симферополе.

В столице Крыма состав встречали под крики «Ура!» и звуки гармошки, передает ТАСС. Ранним утром на перрон пришли около трёх сотен человек с флагами России и цветами. Для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром, передает RT. Люди устроили импровизированные танцы.