Первый поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост. Видео

25 декабря 201909:40

Первый пассажирский поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь, проехав по Крымскому мосту. Состав отправился в путь в понедельник, 23 декабря от Московского вокзала северной столицы в два часа дня. Перед конечным пунктом назначения поезд сделал остановку в Симферополе.

В столице Крыма состав встречали под крики «Ура!» и звуки гармошки, передает ТАСС. Ранним утром на перрон пришли около трёх сотен человек с флагами России и цветами. Для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром, передает RT. Люди устроили импровизированные танцы.

В Севастополе поезд, среди прочих, встретили глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора города Михаил Развожаев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Крымский мост поезд «Таврия» пересек после двух часов ночи. На проезд ушло около получаса, отмечает РИА ФАН.

В Крыму ответили Евросоюзу на претензии по Крымскому мосту

Машинист специально замедлил ход, чтобы дать возможность пассажирам разглядеть окружающую обстановку, а внешним наблюдателям – сделать фото и видео.

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря, после чего в Крым вышел первый поезд из Санкт-Петербурга, на следующий день туда отправился состав из Москвы, его коненый пункт – Симферополь.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:Крымский МостПоездСевастополь